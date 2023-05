Shevchenko: «Da milanista deve vincere Fiorentina. Finisce 2-1»

Andriy Shevchenko commentato in questa maniera la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter dello Stadio Olimpico in collegamento con Mediaset.

TIFO – Shevchenko si augura questo: «Da milanista non dico che deve vincere l’Inter, vince la Fiorentina 2-1 questa sera. Grande stagione per il calcio italiano. Le squadre italiane stanno tornando, oggi vedremo l’alto livello. Sono sicuro che la società faranno rinforzi per la squadra, il Milan ha fatto una stagione positiva e se rientrano in Champions League è importante. Adesso sono impegnato tantissimo per la raccolta dei fondi dell’Ucraina, ma il calcio è sempre nel mio cuore e se ci sarà una possibilità vediamo. Gli allenatori cercano qualcosa di nuovo, il loro lavoro è sempre il migliore in Europa. Ti aiuta a trovare talenti, per cercare di migliorare loro e la squadra».