Sheriff Tiraspol si prepara anche per l’Inter: poker in casa ma contro l’ultima della classe

Lo Sheriff Tiraspol non delude tra le mura amiche. E sarebbe preoccupante il contrario, visto l’avversario affrontato. In attesa delle trasferte in casa di Real Madrid e Inter, continuano gli “allenamenti” in Moldavia

POKER CASALINGO – Lo Sheriff Tiraspol non delude nella sfida interna contro il fanalino di coda Floresti (0 punti in classifica dopo 11 giornate!), che torna a casa con un’imbarcata notevole. Il 4-0 porta le firme di Bruno al 22′, Adama Traoré (solo omonimo del più famoso calciatore del Wolverhampton, ndr) al 49′, Stjepan Radeljic all’86’ e Nadey Dago al 91′. Una sfida tutt’altro che probante ma tant’è. La squadra moldava nelle prossime settimane sfiderà l’Inter nel Gruppo D di UEFA Champions League: il 19 ottobre a Milano la sfida di andata. Prima ci sarà l’attesissima trasferta in casa del Real Madrid, mentre l’Inter sarà ospite dello Shakhtar Donetsk.