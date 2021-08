Sheriff, terza vittoria di fila: 3 punti per la rivale dell’Inter

L’Inter è stata inserita giovedì nel raggruppamento D della Champions League assieme a Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff. L’esordio è fissato per il 15 settembre contro il Real Madrid a San Siro. Intanto, lo Sheriff, ha trovato la sua terza vittoria di fila in campionato vincendo 2-0 contro il Balti.

REPORT – La squadra moldava dello Sheriff, inserita nello stesso raggruppamento dell’Inter in Champions League (vedi articolo), continua a macinare vittoria in campionato. Dopo la bella qualificazione arrivata ai playoff della Coppa dalle Grandi Orecchie, la squadra moldava piega 2-0 in trasferta il Balti e trova la sua terza vittoria di fila. In gol, uno per tempo, Yansane e Dago che proiettano lo Sheriff a 9 punti in classifica dopo quattro partite giocate. I moldavi accorciano proprio sul Balti, terzo in classifica, che si trova a quota 13 punti dopo 8 partite disputate.