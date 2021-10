Sheriff, riscatto dopo sconfitta contro l’Inter: altra vittoria in campionato

Quinta vittoria di fila in campionato per lo Sheriff, che riscatta subito la sconfitta in Champions League per 3-1 contro l’Inter. Nella sfida di oggi contro il Balti è arrivato un 2-0.

RISCATTO – Dopo i tre gol presi a San Siro contro l’Inter e la prima sconfitta in Champions League, lo Sheriff Tiraspol si riscatta con la quinta vittoria consecutiva in campionato. Nella sfida di oggi contro il Balti, i moldavi hanno conquistato i tre punti in seguito a un 2-0 firmato da Basit e Traoré. Gli avversari europei dei nerazzurri salgono a 28 punti restando al terzo posto in campionato, ma con tre gare da recuperare rispetto al Petrocub, momentanea capolista con 34 punti.