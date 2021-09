Sheriff, nuovo rinforzo in vista del confronto europeo contro l’Inter

Lo Sheriff – avversaria dell’Inter nel gruppo D della Champions League – ha comunicato ufficialmente l’arrivo di un nuovo giocatore. Si tratta dell’attaccante ghanese Basit Abdul Khalid.

NUOVO ARRIVO – Dopo la sorprendente e storica vittoria nella sua prima partita assoluta in Champions League, lo Sheriff si rinforza sul mercato. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società campione di Moldavia ha comunicato l’arrivo dell’attaccante ghanese Basit Abdul Khalid, in vista del doppio confronto con l’Inter del 19 ottobre (dopo la trasferta in Ucraina dei nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk) e del 3 novembre.