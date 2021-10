Sheriff, netta vittoria in campionato per i prossimi avversari dell’Inter

Lo Sheriff Tiraspol, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, domina contro lo Sfintul Gheorghe vincendo in campionato con un netto 4-0.

VITTORIA – Lo Sheriff Tiraspol vince per 4-0 sullo Sfintul Gheorghe. I padroni di casa, che sfideranno l’Inter martedì a San Siro in Champions League, conquistano i 3 punti grazie ai gol di Danilo Arboleda al 4′, di Frank Castaneda al 18′, di Bruno Felipe Souza da Silva al 25′ e di Nadrey Dago al 90+2′. Grazie a questa vittoria lo Sheriff sale nel campionato moldavo al terzo posto a quota 25 punti, a -3 dal Petrocub e a -2 dal Milsami. Entrambe le squadre però hanno giocato finora due gare in più.