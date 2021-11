Sheriff-Inter, Brozovic il migliore. Vidal domina in mezzo: le pagelle – TS

Sheriff-Inter, Inzaghi conquista un successo fondamentale per il prosieguo del cammino in Champions League. Brozovic il migliore. Vidal domina a centrocampo: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Sheriff-Inter ha visto i nerazzurri dominare sin dalle prime battute del match. La difesa, al netto del gol subito, non concede nulla: Handanovic, non è mai impegnato, se non al 13” del secondo tempo, voto 6. De Vrij non rischia nulla e lavora da regista arretrato: suo il colpo di testa che propizia lo 0-2 firmato Skriniar, voto 6,5. Lo slovacco, autore del suo primo gol in Champions League, disputa una gara senza sbavature, voto 7. A centrocampo prestazione di altissimo livello di Vidal: il cileno serve un assist e domina in mezzo con ben 10 palloni recuperati, voto 7. Accanto a lui Brozovic, semplicemente il migliore in campo: rincorre gli avversari, serve assist e segna il gol che sblocca la partita, voto 7,5.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini