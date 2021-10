Sheriff, comoda vittoria in campionato prima della sfida all’Inter

Lo Sheriff Tiraspol, prossimo avversario dell’Inter in Champions League ha battuto per 0-2 il CS Petroclub, in Prima Divisione Moldava

SUCCESSO − Lo Sheriff Tiraspol vince in trasferta contro il CS Petroclub. La squadra moldava, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, liquida i rivali con un comodo 0-2. Le reti, per gli ospiti, sono di Sebastien Thill al 32′, autore di uno splendido gol di punizione a San Siro, e di Khalid al 90′, a sugellare la vittoria della squadra ospite. I moldavi giocheranno contro l’Inter mercoledì alle ore 21:00 in occasione della quarta giornata di Champions League. Un match fondamentale per il prosieguo del cammino europeo di entrambe le squadre.