Sheriff bloccato: solo pari per l’avversaria dell’Inter in Champions League

Lo Sheriff Tiraspol ha pareggiato la sua gara di campionato per 1-1 in trasferta contro lo Zimbru. L’avversaria dell’Inter in Champions League si è fatta recuperare nel secondo tempo

PAREGGIO − Dopo la sorprendente vittoria in Champions League contro lo Shakthar Donetsk, lo Sheriff Tiraspol pareggia in campionato contro lo Zimbru. I campioni della Moldavia avevano raggiunto il vantaggio al minuto 34 del primo tempo grazie alla rete di Boban Nikolov. Nella ripresa, sono usciti i padroni di casa pareggiando i conti al 61′ grazie al gol di Stefan Burghiu. Lo Sheriff, avversaria dell’Inter in Europa, sale a quota 13 punti in classifica con quattro gare da recuperare.