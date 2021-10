Shakhtar Donetsk, vittoria in trasferta per gli avversari europei dell’Inter

Non solo lo Sheriff Tiraspol in campo oggi (vedi report). Anche lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi – avversaria dell’Inter nel gruppo D della UEFA Champions League – ha disputato oggi una nuova partita di campionato. Ottenendo un convincente 0-2 in trasferta.

VITTORIA FUORI CASA – Roberto De Zerbi e lo Shakhtar Donetsk voltano subito pagina dopo la pesante sconfitta subita in UEFA Champions League contro il Real Madrid. Si è appena conclusa infatti la gara in trasferta contro il Vorskla, valevole per la dodicesima giornata del campionato ucraino. Uno 0-2 importantissimo per gli uomini di De Zerbi, nello scontro diretto contro la terza forza della competizione. Le reti nel secondo tempo di Tete e Solomon permettono allo Shakhtar Donetsk – rivale dell’Inter in Champions League – di mantenere il passo della Dinamo Kiev capolista, con gli stessi punti in classifica ma una partita in meno.