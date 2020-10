Shakhtar Donetsk, vittoria dopo la sfida all’Inter: poker al Mariupol

© Katatonia82 | Dreamstime.com

Lo Shakhtar Donetsk torna alla vittoria nella Premier League ucraina. L’avversaria dei nerazzurri in Champions League ha infatti battuto senza problemi il Mariupol con un netto 4 a 1. Ecco il report del match.

VITTORIA AGILE – Lo Shakhtar Donetsk parte bene e si porta subito in vantaggio con un calcio di rigore di Taison al 27′. Sul finire del primo tempo arriva il raddoppio di Sudakov al 44′. Nella ripresa ancora un calcio di rigore con Alan Patrick al 64′. Il Mariupol accorcia le distanze con Gorbunov al 72′, ma poco dopo arriva la doppietta di Taison per il 4 a 1 definitivo. In classica lo Shakhtar Donetsk sale così a quota 16 punti a meno uno dalla Dinamo Kiev capolista, ma con una garà in più.