Shakhtar Donetsk vincitore prima della sosta: messaggio all’Inter

Vittoria in trasferta per lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Tre punti che valgono il primo posto in classifica a pari-merito con la Dinamo Kiev. Un messaggio all’Inter, in vista del prossimo scontro a San Siro che vale tantissimo per il passaggio agli ottavi di finale di UEFA Champions League.

MESSAGGIO INVIATO – Con un convincente 1-3 in casa del Kolos Kovalivka, lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi va alla sosta da primo in classifica. Un messaggio mandato anche all’Inter, che il 24 novembre affronterà gli ucraini a San Siro con in palio la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. A decidere la sfida sono stati Matviienko, Fernando e Mudryk. Nerazzurri avvisati.