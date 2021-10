Shakhtar Donetsk, tutto facile per i rivali europei dell’Inter: 4-1 sul Desna

Così come il Real Madrid (vedi articolo) anche lo Shakhtar Donetsk ha conquistato oggi la vittoria in campionato. I rivali dell’Inter nel gruppo D della UEFA Champions League hanno infatti travolto il Desna per 4-1, restando in scia del primo posto in classifica.

TUTTO FACILE – Altra vittoria in campionato per lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi che travolge per 4-1 il Desna. I rivali dell’Inter nel gruppo D della UEFA Champions League hanno conquistato un’importante vittoria che li mantiene al secondo posto in classifica, sulla scia dei rivali della Dinamo Kiev. A decidere l’incontro ci hanno pensato Solomon e Sudakov nel primo tempo, Tete e Fernando nella ripresa. A nulla è valso il gol del momentaneo 1-1 firmato da Bezborodko.