Shakhtar Donetsk, rotonda vittoria per De Zerbi prima della sfida con l’Inter

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto 4-1 in casa contro il Veres Rivne. Netto successo per i prossimi avversari dell’Inter in Champions League.

POKER – Martedì 28, l’Inter di Simone Inzaghi affronterà lo Shakhtar Donetsk nel secondo match del Gruppo D di Champions League. Partita assolutamente da non sbagliare per i nerazzurri dopo la sconfitta nel primo turno contro il Real Madrid. Questo pomeriggio gli uomini di Roberto De Zerbi hanno superato in scioltezza il Veres Rivne per 4-1. I padroni di casa passano in vantaggio al 22′ con uno sfortunato autogol di Roman Miroshnyk, ma il gol di Gennadiy Pasich al 30′ porta le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Nella ripresa lo Shakhtar Donetsk si scatena. Il brasiliano Tetê firma 2-1 al 55′, poi Marlos cala il tris su rigore al 79′. A chiudere i conti ci pensa Lassina Traoré all’86’. 3 punti e secondo posto in classifica alle spalle della capolista Dinamo Kiev dopo 9 giornate di campionato.