Shakhtar Donetsk, reazione col Desna: il risultato degli avversari dell’Inter

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk ha affrontato oggi il Desna nella quarta giornata della Prem’jer-liha ucraina. Di seguito il risultato degli uomini di Luis Castro, prossimi avversari dell’Inter nella fase a gironi di Champions League

REAZIONE – Lo Shakhtar Donetsk ha sfidato il Desna nella quarta giornata della Prem’jer-liha ucraina. Gli uomini di Luis Castro, prossimi avversari dell’Inter in Champions League, vanno in vantaggio dopo appena 4′ dal fischio d’inizio con Kovalenko ma al 17′ subiscono il pari di Mostovyi. Al 27′ arriva anche il vantaggio del Desna grazie alla rete messa a segno da Totovyc’kyj. Al 79′ arriva il pari dello Shakhtar Donetsk con Dentinho. La sfida si chiude dunque sul 2-2, con lo Shakhtar quinto in classifica.