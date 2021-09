Shakhtar Donetsk-Inter, bene Kovacs. Niente rigore su Dodo: la moviola – CdS

Shakhtar Donetsk-Inter, secondo il Corriere dello Sport bene la direzione di gara dell’arbitro Kovacs. Su Dodo non c’è fallo da parte di Dimarco. Di seguito la moviola della partita.

LA MOVIOLA – Più che sufficiente la partita del romeno Istvan Kovacs, 37 anni, alla settima gara in Champions League. se un difetto bisogna trovargli, 35 falli fischiati sono onestamente troppi, a fronte di due soli giocatori ammoniti. Resta che non ci sono errori decisivi, è bravo a giudicare non da rigore il contatto Dimarco-Dodo. Con il giocatore dello Shakhtar Donetsk praticamente già fuori dal campo (ma conterebbe poco), Dimarco, entrato in scivolata, nel rialzarsi finisce per impattare con Dodo. Anche per come il Gran Capo degli arbitri della Uefa, Rosetti, intende un fallo da penalty, giusto proseguire.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna