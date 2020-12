Shakhtar Donetsk, due aggiunte per l’Inter: un recupero e un aggregato

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk mercoledì sera (ore 21) si giocherà con l’Inter il passaggio del girone in Champions League. Anche oggi gli ucraini si sono allenati e, dopo l’infortunio di martedì di Junior Moraes (vedi articolo), c’è un giocatore che il tecnico Luis Castro ha aggregato.

AVVERSARIO – Lo Shakhtar Donetsk in giornata ha svolto una seduta da novanta minuti, in vista della partita di sabato contro il Minaj. Gli ucraini, sia nel prossimo match di campionato sia contro l’Inter in Champions League, non avranno Junior Moraes, per il quale il 2020 è già finito. Luis Castro ha però buone notizie da Dentinho, tornato già in gruppo dopo un problema accusato col Real Madrid. Il brasiliano, autore dell’1-0 martedì a Kiev, è del tutto recuperato. Per sopperire all’assenza di Junior Moraes aggregato Bogdan V’Yunnik, attaccante classe 2002 della lista B. I difensori Serhiy Kryvtsov e Davit Khocholava, infortunati in Shakhtar Donetsk-Real Madrid, si sono allenati individualmente e restano in dubbio.

Fonte: Shakhtar.com