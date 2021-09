Shakhtar Donetsk, De Zerbi perde L. Traoré: presto sarà operato

Shakhtar Donetsk, Lassina Traoré sarà operato nei prossimi giorni a seguito di uno bruttissimo (e sfortunatissimo) infortunio dopo un contrasto di gioco.

OPERAZIONE – Infortunio al ginocchio per Lassina Traoré, sfortunato attaccante dello Shakhtar Donetsk, ieri protagonista a suo malgrado di un brutto infortunio dopo un contrasto con Denzel Dumfries. Come comunicato dal club ucraino in queste ore, il giocatore sarà sottoposto a intervento: “Il calciatore dovrà sottoporsi ad una visita medica approfondita. Nei prossimi giorni verrà eseguita un’operazione, dopo la quale il servizio medico elaborerà un piano per la guarigione di Traoré”. De Zerbi, dunque, dovrà fare a meno di lui per un bel po’ di tempo.