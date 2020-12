Shakhtar Donetsk in campo prima dell’Inter: gioca oggi, la formazione

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk sarà impegnato mercoledì alle 21 contro l’Inter nell’ultima giornata del Gruppo B di Champions League. Gli ucraini saranno protagonisti alle 16 in campionato col Minaj: questa la formazione di Luis Castro,

GLI UNDICI – Lo Shakhtar Donetsk affronterà il Minaj nel campionato ucraino alle ore 16. Luis Castro ha scelto questa formazione: Trubin; Bolbat, Bondar, Vitao, Matviyenko; Maycon; Solomon, Marcos Antonio, Alan Patrick, Taison; Fernando. In panchina: Pyatov, Dodò, Marquinhos Cipriano, Stepanenko, Kovalenko, Teté, Sudakov, Marlos, V’Yunnik. La sorpresa è la presenza come centravanti di Fernando, visto che Junior Moraes si è infortunato col Real Madrid e Dentinho non è pronto. Quest’ultimo, a differenza dell’altra punta, tornerà in tempo mercoledì per l’Inter. Da valutare i difensori centrali Davit Khocholava e Serhiy Kryvtsov, anche loro indisponibili per oggi.