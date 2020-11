Shakhtar Donetsk a valanga sulla Dinamo Kiev: 0-3 in trasferta

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk, rivale dell’Inter nel Gruppo B della UEFA Champions League, ha riscattato la pesante sconfitta in settimana contro il Borussia Monchengladbach, espugnando il campo della Dinamo Kiev per 0-3.

GRANDE VITTORIA – Mal di testa per Mircea Lucescu, che quest’oggi nel big match del campionato ucraino ha visto imporsi la sua ex squadra. Lo Shakhtar Donetsk infatti ha letteralmente dominato in trasferta contro la Dinamo Kiev, conquistando i tre punti con un secco 0-3. Ad andare in rete sono stati Junior Moraes, Marcos Antonio e Alan Patrick. Questa vittoria ha permesso proprio alla squadra del Donbass di accorciare le distanze sui rivali, portandosi a un solo punto di distanza dopo 9 partite giocate.