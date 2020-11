Shakhtar Donetsk, 0-1 in extremis al Dnipro per...

Shakhtar Donetsk, 0-1 in extremis al Dnipro per gli avversari dell’Inter

Luis Castro Shakhtar Donetsk

È da poco terminata la sfida tra Dnipro e Shakhtar Donetsk, valevole per la massima serie del campionato ucraino. Gli avversari dell’Inter nel Gruppo B della UEFA Champions League hanno vinto per 0-1 in trasferta nel finale.

VITTORIA NEL FINALE – Lo Shakhtar Donetsk – rivale dell’Inter in UEFA Champions League e che nella prossima giornata affronterà il Real Madrid – ottiene una vittoria importante in campionato. La rete di Tete all’88’ ha permesso alla squadra allenata da Luis Castro di espugnare lo stadio del Dnipro e di conquistare i tre punti. Risposta quindi alla Dinamo Kiev – avversaria europea della Juventus – che resta sempre in testa alla classifica della massima competizione ucraina, a tre punti di distanza.