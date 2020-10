Shakhtar Donetks, Alan Patrick: “SarÃ  difficile, faremo del nostro meglio!”

Shakhtar Donetks, Alan Patrick: “Sarà difficile, faremo del nostro meglio!”

Alan Patrick Shakhtar Donetsk

Alan Patrick, centrocampista dello Shakhtar Donetks, dopo il sorteggio di UEFA Champions League, attraverso i canali ufficiali ha commentato il sorteggio nel Gruppo B con Real Madrid, Shakhtar Donetks, Inter e Borussia Moenchengladbach.

IN CHAMPIONS – Alan Patrick, centrocampista dello Shakhtar Donetks nel gruppo B con l’Inter in UEFA Champions League, ha parlato così attraverso i canali ufficiali: «Gruppo B? Senza dubbio è un gruppo molto difficile. Ma sappiamo benissimo che la Champions League è piena di club super qualificati. Non esistono gruppi facili. Ovviamente questa è una grande sfida per noi. Sarà difficile, dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile per mostrarci davvero con dignità contro rivali così grandi. Non sai mai cosa succederà. Pertanto, non fa differenza se ha soddisfatto le aspettative o meno. Come ho detto, è sempre difficile. Ora dobbiamo prepararci bene , concentrarci sulla nostra squadra, sul nostro lavoro e sul gioco. Faremo del nostro meglio per ottenere buoni risultati. Dobbiamo pensare a noi stessi e conoscere tutti i nostri avversari. Crediamo nella nostra forza del nostro lavoro. È sempre difficile, ma proveremo a raggiungere i nostri obiettivi».

Fonte: shakhtar.com