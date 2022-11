Sgarbi: «San Siro non si tocca, vincolo naturale! Se serve lo metto io»

Nel dibattito sul nuovo stadio e la richiesta di demolire il Meazza, che ieri ha visto il sindaco Sala parlare di tempi lunghi (vedi articolo), si inserisce anche Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura del nuovo governo, riporta il Corriere dello Sport, dice no all’abbattimento dell’impianto di San Siro.

QUESTIONE COMPLICATA – Da poche settimane nuovo sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi non vuole che lo stadio di San Siro venga buttato giù. Dichiarazioni in controtendenza con le volontà di Inter e Milan: «Il Meazza non si tocca. È del 1926, quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i settant’anni, non si può buttare giù. A ogni modo, se serve un vincolo, lo metterò io».

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.