Sgarbi profetizza: «San Siro? Tornerò tra 10 anni e sarà ancora in piedi!»

Sgarbi ha nuovamente parlato di San Siro. Il politico ritiene che lo stadio ad oggi di Inter e Milan rimarrà in piedi e non sarà abbattuto. Le sue parole a Malpensa 24.it

PROFEZIA − Vittorio Sgarbi profetizza: «San Siro? È una battaglia in cui sono stato chiamato da Fratelli d’Italia. Tra un anno il monumento sarà non abbattibile, quindi è una sfida persa da Sala. Anche allo stato dei suoi 69 anni c’è il vincolo nazionale relativo alla memoria. Fattispecie non considerata dalla precedente sovrintendente. Trovo totalmente idiota abbattere lo stadio. Il 98% delle persone lo vuole in piedi e io lo dico qui come sentenza: lo stadio non verrà abbattuto. Tornerò tra dieci anni e San Siro sarà ancora in piedi».