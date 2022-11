Sgarbi: «Farò di tutto per impedire che demoliscano San Siro, è inutile!»

Vittorio Sgarbi, da poche settimane nuovo sottosegretario alla Cultura, non vuole che lo stadio di San Siro venga buttato giù e lo ha ribadito anche in un’intervista su Sportmediaset.

NUOVO SAN SIRO – Sgarbi, da poco sottosegretario alla Cultura del nuovo governo, dice no al nuovo stadio al posto dell’attuale Giuseppe Meazza: «Farò di tutto per impedire che lo demoliscano. Puoi fare un assestamento e un allargamento, puoi farlo sulla base della struttura che c’è. È inutile buttare giù una cosa per farne una nuova, è sempre un errore».