Sfogo Conte, Ravezzani: «Tutti i club allenati meglio in Europa senza lui»

Conte si è sfogato contro le società che in passato non hanno accontentato nelle sue richieste, dall’Inter al Chelsea passando per la Juventus e il Tottenham. Ravezzani non ci sta

IN EUROPA NON VA − Ieri in conferenza stampa l’ex tecnico dell’Inter Conte ha lanciato un duro attacco alle sue precedenti società, Beneamata compresa (vedi articolo). Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato le sue parole su Twitter: «Antonio Conte ha allenato Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham. Di tutte si è lamentato pubblicamente sostenendo che non avessero abbastanza denaro per accontentare le sue richieste. Tutte hanno ottenuto risultati migliori in Europa senza lui».