Sfida tra prestiti: Fabbian e Mulattieri titolari in Reggina-Frosinone

Alle ore 15.00 andrà in scena il big match di Serie B tra Reggina e Frosinone. Titolari della gara i due giovani interisti Fabbian e Mulattieri

IN CAMPO – Si sfidano oggi la prima e la seconda del campionato di Serie B. A dividere Frosinone e Reggina sono solo 3 punti. Gara che interessa anche l’Inter dato che nei titolari della partita ci sono due ragazzi in prestito. Si tratta di Giovanni Fabbian, già a quota 5 reti nel campionato cadetto con i calabresi e di Samuele Mulattieri a quota 4 invece con i ciociari. I due saranno avversari oggi in campo, giocandosi la vetta della classifica. Di seguito le scelte di Filippo Inzaghi e Fabio Grosso:

Le formazioni ufficiale di Reggina-Frosinone

REGGINA (4-3-3): Colombi, Gagliolo, Camporese, Di Chiara, Pierozzi, Majer, Hernani, Fabbian, Rivas, Canotto, Menez. All. F. Inzaghi

FROSINONE (4-3-3): Turati, Sampirisi, Szyminski, Cotali, Mazzitelli, Boloca, Garritano, Insigne, Rohden, Mulattieri. All. F. Grosso