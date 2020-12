Severgnini: “L’Inter deve essere affidabile. Conte? A volte faccia il papÃ ”

Severgnini: “L’Inter deve essere affidabile. Conte? A volte faccia il papà”

Antonio Conte Inter

Beppe Severgnini, giornalista notoriamente tifoso dell’Inter, ha parlato in collegamento con “Sky Sport” della sua squadra del cuore e di cosa dovrebbe cambiare nel prossimo anno

NIENTE PAZZIA – Severgnini spera di vedere un’Inter più affidabile e meno pazza e dà un consiglio al tecnico Antonio Conte: «Una grande squadra deve essere imprevedibile perché se sai come gioca è chiaro che ti organizzi. Deve essere imprevedibile, ma non inaffidabile e spesso la pazzia dell’Inter è stata un modo simpatico per parlare di inaffidabilità. L’Inter aveva cominciato a essere affidabile, ma deve esserlo anche l’allenatore. I calciatori sono dei ragazzi che a volte hanno bisogno anche di una figura paterna. I bravi allenatori devono fare anche i papà e se i papà vanno fuori di testa credo che sia difficile tirare su i figli».