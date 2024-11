Severgnini: «Inzaghi astronauta! Lukaku e Skriniar, delusioni Inter»

Beppe Severgnini, noto giornalista, scrittore e tifoso nerazzurro, ha parlato a Sky Sport in vista di Inter-Napoli di questa sera. Sottolineando i meriti di Simone Inzaghi e commentando, naturalmente, il ruolo di Romelu Lukaku questa sera

ATTESA – Beppe Severgnini è un notissimo tifoso nerazzurro, nonché, naturalmente, giornalista e scrittore. E parlando di Inter-Napoli di questa sera, ha voluto sottolineare la parte più romantica del momento vissuto dai nerazzurri. Citando anche due giocatori che non hanno lasciato un bel ricordo. Uno dei quali, Romelu Lukaku, tornerà a San Siro proprio questa sera. Un discorso ampio il suo, che si ricollega anche al libro appena pubblicato che copre i primi 25 anni di questo secolo, passando per gioie e dolori del percorso dell’Inter. Con la seconda stella come avvenimento più recente, arrivato al termine della scorsa, trionfale, stagione.

Severgnini nell’attesa di Inter-Napoli: elogi a Inzaghi e poi qualche frecciatina Lukaku e Skriniar

ASTRONAUTA – Beppe Severgnini ha voluto anche e soprattutto elogiare Simone Inzaghi, grande fautore della vittoria dello scorso anno: «Quella per stasera mi sembra un’attesa ragionevolmente ansiosa. Inzaghi è un astronauta, perché ci ha portato a riveder le stelle. In questo secolo siamo partiti in maniera disastrosa, ma ora stiamo passando degli anni veramente fantastici. Noi tifosi, tutti, siamo gli unici coerenti nel mondo del calcio e siamo dei romantici. Sappiamo che i giocatori sono profesionisti, però c’è modo e modo. Si può andar via e i tifosi lo capiscono e si può andar via e i tifosi non lo capiscono. Lukaku, insieme a Skriniar e pochi altri, rappresenta una delusione».