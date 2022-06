Severgnini: «Inter più forte con Lukaku ma grati a Dzeko! Ora però…»

Severgnini, giornalista italiano e noto tifoso interista, in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato del ritorno di Romelu Lukaku e dell’ultima stagione disputata dall’Inter, facendo riferimento a Dzeko.

ORA PI FORTI – Beppe Severgnini commenta così il ritorno dell’attaccante belga in nerazzurro: «Lukaku è un giocatore fortissimo che conosce l’ambiente e i compagni, sicuramente l’Inter è più forte con lui e non c’è dubbio. Qualcuno scontento dopo il suo arrivo? Anche nel vangelo quando il figliol prodigo è tornato qualcuno in famiglia era un po’ scocciato. Io sono felice, sia chiaro. Però c’è una parte di infantilismo in noi tifosi, che è anche la parte bella del calcio, e dico che lui deve dimostrare qualcosa. È troppo intelligente per capirlo. Con lui avremmo vinto lo scudetto? No, abbiamo perso lo scudetto per aver buttato due match-point nel derby e contro il Bologna. Secondo me Edin Dzeko nonostante l’età ha fatto benissimo quando è stato chiamato a sostituire Lukaku, non è certo colpa sua. Anzi dobbiamo essere grati. La buona notizia è che non è andato via Lautaro Martinez».