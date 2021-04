Severgnini: «Inter, dietro nessuno galoppa. Conte ha il frustino nascosto»

Beppe Severgnini, giornalista e noto tifoso dell’Inter, commenta il vantaggio in classifica dei nerazzurri di Antonio Conte. Ecco le sue parole per “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

CAVALCATA – L’Inter continua la sua cavalcata con l’1-0 rifilato al Verona. E Beppe Severgnini commenta positivamente l’operato di Antonio Conte: «Si è sbilanciato anche lui. Mi sembra evidente che dietro, a parte l’Atalanta, non è che arrivino al galoppo. Mi sembra che motore e carrozzeria dell’Inter siano ottimi, ogni tanto si vede anche la spia della riserva. Alcuni giocatori sono stanchi, come Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Ma poi quando hai una difesa così ce la fai. Il gol del Verona pensavo fosse regolare, poi ho rivisto il filmato e si vede che Marco Davide Faraoni tocca il braccio sinistro di Samir Handanovic. Io sono convinto che gli allenatori che funzionano devono essere un po’ precettori, un po’ presidi. Da Helenio Herrera a Giovanni Trapattoni a José Mourinho. Ho la sensazione che occorre proprio il precettore col frustino nascosto, e quest’anno c’è uno che col frustino non scherza».

FUTURO – Severgnini si sbilancia poi sul futuro del tecnico: «L’anno prossimo? Conte starà sulla panchina dell’Inter. Se andasse via, commetterebbe un grosso errore. Ho conosciuto Steven Zhang, mi ha chiesto quale giocatore dell’Inter non venderei mai: ho risposto Lautaro Martinez».