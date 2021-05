Severgnini: «Conte ha fatto fare il salto all’Inter. Eriksen poesia del calcio»

Beppe Severgnini, scrittore notoriamente tifoso dell’Inter, è intervenuto questo pomeriggio in collegamento con “Sky Sport” per parlare dello scudetto numero 19 conquistato dai nerazzurri.

CON CONTE IL SALTO – Severgnini sostiene che Conte abbia fatto fare un salto di qualità all’Inter: «Spalletti ha fatto due quarti posti che qualcosa volevano dire, ma il salto è avvenuto con Conte. Io ero convinto dall’inizio, quando ho pubblicato la mia raccolta nel 2019 ho detto alla Rizzoli di mettere Conte in copertina. L’Inter è una geniale e bellissima adolescente, ha bisogno di un precettore, qualcuno che le dica cosa fare, poi viene fuori una meraviglia. Non so se tutti sarebbero stati capaci di inventare Bastoni, resuscitare Eriksen e Perisic: lì vedi la mano dell’allenatore»

LA RINASCITA DI ERIKSEN – Severgnini parla del ruolo di Eriksen: «Per tutti gli interisti era un dispiacere. Certe volte ha una leggerissima pausa nel fare il passaggio ed è in quella pausa la poesia del calcio, in quelle microscopiche cose che gli appassionati vedono. Un altro era Perisic, un delitto vederlo infelice. Poi dipende anche dai calciatori, l’allenatore non è il mago Merlino. Su Eriksen le parole giuste forse le ha dette Conte, forse è troppo timido, bisogna essere spacconi come Sanchez, ma non tutti sono Sanchez»

CON ZHANG – Severgnini rivela un dialogo avuto con Zhang: «Io ho conosciuto Zhang in due occasioni. Zanetti mi ha presentato come l’Omero nerazzurro. Zhang mi ha chiesto quale giocatore non venderei mai e gli ho risposto Lautaro Martinez. Mi ha chiesto perché e gli ho risposto che diventerà un campionissimo e lo rimpiangeremmo, gli ho fatto un po’ di nomi del passato».