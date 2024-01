Severgnini: «Bastoni? Non è gomitata, Duda simula! Insinuazioni gravi»

Si continua a parlare del contatto fra Bastoni e Duda, che ha preceduto il gol di Frattesi in Inter-Verona. Il giornalista e scrittore Severgnini, intervenuto in collegamento a Sky Sunday Morning, fa notare l’ovvio ma che in pochi hanno segnalato: che non è una gomitata e che il giocatore dell’Hellas simula.

MA QUALE GOMITATA! – Beppe Severgnini dà un suo giudizio dell’episodio più discusso di Inter-Verona: «Il fallo di Alessandro Bastoni è evidente, è un fallo di reazione. Non è una gomitata, è una spinta con l’avambraccio: c’è una differenza grossa, però c’è. Quel fallo poteva essere punito, ma anche la simulazione di Ondrej Duda che si è buttato come se gli avessero sparato. Secondo me questo non ha aiutato il Verona, però il fallo c’è. Infine Sean Sogliano: l’ho visto ieri il direttore sportivo del Verona che è andato ieri per sei minuti a dire che è mancanza di rispetto. È un’insinuazione grave: se vuoi favorire la capolista non le dai un rigore contro all’ultimo secondo, ci vuole molto a capirlo?»