Settimana di fuoco Inter, riposo boomerang. Solo 2 note positive – SM

La decisione della Lega Serie A, sempre che non venga cambiata, di giocare Juventus-Inter lunedì darebbe ai nerazzurri una settimana di fuoco. Napoli in Coppa Italia, bianconeri in campionato e Getafe in Europa League: ecco perché Beppa Marotta si oppone. Le ultime da “Sportmediaset”

BOOMERANG – «I programi stravolti hanno costretto Antonio Conte a un allenamento intenso sabato, con Victor Moses che ha accusato il problema alla coscia. L’Inter ora è attesa da 8 giorni di fuoco: Napoli in Coppa Italia, Juventus in campionato e Getafe in Europa League. Sempre che non cambino le cose. Ecco perché Beppe Marotta si oppone a questa ipotesi. I nerazzurri arrivano sì riposati ma la pausa può essere un boomerang, con alcuni giocatori che si trovano a giocare a 18 giorni dall’ultima volta. La speranza è che Christian Eriksen possa aiutare Conte: il lavoro per l’inserimento del danese è uno dei pochi lati positivi, insieme al recupero di Samir Handanovic».

Fonte: Sportmediaset.