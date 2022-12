Settimana decisiva per l’Inter: può tornare in campo Lukaku! – SM

La prossima settimana sarà decisiva per l’Inter di Simone Inzaghi. Sono previsi infatti il ritorno di Lukaku e la risposta dell’agente di Skriniar.

DECISIVA – Quella che inizia domani sarà una settimana decisiva per l’Inter. Come riporta Sport Mediaset, nelle prossime ore si attende l’agente di Milan Skriniar per la risposta all’offerta di rinnovo. Giovedì invece a Reggio Calabria, nel derby tra i fratelli Inzaghi, ci sarà il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Con il ritorno del belga ci si aspetta un cambiamento nella stagione nerazzurra.