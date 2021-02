Setti: Â«Tenere Dimarco sarebbe importantissimo per il VeronaÂ»

Setti: «Tenere Dimarco sarebbe importantissimo per il Verona»

Setti: «Tenere Dimarco sarebbe importantissimo per il Verona»

Maurizio Setti Verona

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”. Focus sul futuro di Federico Dimarco, esterno sinistro classe ’97 ancora di proprietà dell’Inter

CONTESO – Federico Dimarco è l’uomo del momento in casa Verona. Ivan Juric gli sta dando continuità, e il classe ’97 ha risposto con assist e goal in serie. A fine stagione, il club scaligero dovrà discutere con l’Inter i termini del riscatto del suo cartellino (e dell’eventuale controriscatto nerazzurro). Ne ha parlato il presidente gialloblu Maurizio Setti, ai microfoni di DAZN: «Tenere Dimarco anche il prossimo anno? Sarebbe importantissimo per noi. Purtroppo siamo stati penalizzati dalla pandemia, sotto il profilo degli acquisti di calciomercato, vedremo cosa accadrà. Vedremo se potremo contare nuovamente sul pubblico negli stadi e sull’aumento dei ricavi da sponsor. Il ritorno alla normalità potrebbe farci puntare ad una dimensione diversa».