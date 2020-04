Setti: “Speriamo di giocare, finire il campionato darebbe gioia”

Condividi questo articolo

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha manifestato il suo desiderio che il campionato possa riprendere e finire quando sarà finita l’emergenza sanitaria in atto

SPERANZA DI GIOCARE – Setti spera che si possa concludere il campionato: «Spero di giocare con i tempi che Fifa e Uefa dovranno trovare. Io credo che finire il campionato sia un modo per dare un po’ di gioia a tutta la popolazione che ha bisogno del calcio, l’Italia è un paese innamorato di questo sport, oltre al fatto di avere un ritorno economico diverso. Io mi auguro che la vita e il calcio ripartano e in questo modo chiuderemmo il capitolo più brutto della nostra storia ripartendo per fare qualcosa di nuovo e bello».

IL TAGLIO STIPENDI – Si parla tanto in questi giorni del taglio stipendi in Serie A, Setti si dimostra aperto a ogni possibilità: «Sugli stipendi la nostra posizione è semplice, questa situazione è paragonabile a una guerra. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, con grande intelligenza e disponibilità di tutti, trovando una soluzione che soddisfi tutte le parti. Io credo che anche i miei giocatori siano delle brave persone e non ci saranno problemi a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti».