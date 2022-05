Setti: «Inter, Dimarco spingeva per tornare. Dura trattenere certi giocatori»

Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, ospite a Telenuovo, ha raccontato un retroscena di mercato con protagonista Dimarco. Il giocatore ha spinto per ritornare in nerazzurro la scorsa estate

SOLO L’INTER− Setti racconta un retroscena di mercato che conferma il grande amore di Dimarco nei confronti dei colori nerazzurri: «Certi giocatori sono difficile da trattenere. Per esempio Federico Dimarco spingeva per tornare all’Inter. Certi giocatori, ambiti, quando vogliono andare via è impossibile convincerli a rimanere, io cerco di prediligere sempre il rapporto umano con i giocatori. In questo momento il mercato non c’è».