La sestina lirica dell’Inter formata da 12 gol e 7 assist: poesia! – CdS

Se l’Inter è una delle migliori squadre d’Europa lo deve soprattutto alla sua sestina in mezzo al campo. Numeri super per uno dei reparti più luminosi di Simone Inzaghi.

SHOW – Si dice sestina lirica il componimento formato da 6 stanze di 6 endecasillabi ciascuna, dove nessun verso rima all’interno della stessa stanza. D’altronde il centrocampo dell’Inter è dotato di sei giocatori diversi tra loro, ma capaci comunque di rendere la metrica del gioco di Simone Inzaghi una meravigliosa poesia. Insomma, il centrocampo dell’Inter è uno dei migliori d’Europa e i numeri parlano chiaro. Sì, perché rispetto allo scorso anno, il tecnico nerazzurro può contare non solo sui tre tenori, ma anche su un altro terzetto assolutamente non banale. A Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, l’allenatore piacentino può controbattere con Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. In sei hanno già realizzato 12 gol e messo a referto sette assist.

Il centrocampo la vera forza dell’Inter: sestina top in Europa

UPGRADE – Tutti hanno segnato almeno un gol in questa stagione, eccetto per Asllani, e tutti hanno siglato almeno un assist, eccetto Calhanoglu e Zielinski. Prima di Natale, la cornice si può completare. A rendere il reparto ancor più luminoso e forte, sono appunto le cosiddette tre riserve. Frattesi, come lo scorso anno, si sta confermando un super incursore e un uomo capace di spaccare le partite in corso d’opera. L’innesto di Zielinski, che nelle gerarchie ha preso il posto di Klaassen, si sta rivelando azzeccato per l’Inter, grazie alla sua qualità e alla sua esperienza. E allo stesso tempo anche Asllani, continua la sua crescita rispondendo sempre presente quando viene chiamato in causa.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia