Serra: «Juventus-Inter sarà decisa da un fattore. Calendario agevole»

Katia Serra è intervenuta in qualità di opinionista negli studi di 90esimo Minuto. L’ex giocatrice ha pronosticato quello che per lei sarà il fattore decisivo in Juventus-Inter di questa sera.

GIOCATA DECISIVA – Katia Serra ha parlato così di Juventus-Inter di questa sera e della corsa scudetto: «Se l’Inter riuscisse a fare tre punti stasera e a rimettersi sul percorso giusto per lo scudetto, poi avrebbe il calendario più agevole delle candidate per la vittoria finale. Questa sera ci aspettiamo una Juventus molto offensiva che andrà probabilmente ad aggredire alta l’Inter. Sono due squadre che tatticamente si conoscono bene e mi aspetto che potrà essere decisa, da una parte o dall’altra, da una conclusione dalla distanza».