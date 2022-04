Serra: «Inter, c’è un aspetto che più incuriosisce. Inzaghi dovrà gestirlo»

Dagli studi di Novantesimo minuto su Rai 2, Katia Serra ha analizzato un aspetto importante in casa Inter. Chiamato in causa Simone Inzaghi per riuscire a gestirlo

ASPETTO PSICOLOGICO − Le parole di Katia Serra sul momento dei nerazzurri: «L’aspetto curioso dell’Inter è quello mentale, dopo il KO nel derby ha faticato tantissimo. Con la vittoria, seppur sporca contro la Juventus, si è ripresa alla grande. Il fattore psicologico penso che possa essere il più difficile da gestire per Inzaghi Inzaghi. Perché se guardiamo alla rosa, alla qualità e alla condizione fisica, è possibile dire che l’Inter sia la squadra più attrezzata per vincere il campionato».