Serra: “Conte? Molto bravo ed energico. Eriksen aiuterebbe. Mourinho…”

Michele Serra, noto giornalista e tifoso dell’Inter, intervenuto nel pomeriggio di “Sky Sport 24”, ha parlato di Conte e del suo impatto con l’Inter. Un commento anche su Christian Eriksen e sul periodo in nerazzurro di José Mourinho.

VIGORE – Michele Serra si esprime su Antonio Conte, allenatore dell’Inter che sta facendo bene in stagione, Un paragone, inoltre, con la gestione di Spalletti: «Quando è arrivato Conte disapprovavo, però se i risultati arrivano sono contento. Il tifoso è sentimentale ma cinico. Conte è stato molto bravo e molto energico. L’Inter mi piace, ha molto vigore. Al contrario della squadra di Spalletti che non aveva cattiveria».

MERCATO – Serra commenta il possibile mercato nerazzurro, con Christian Eriksen obiettivo principale: «Sul mercato servirebbe qualcosa in più. È un’eterna attesa, girano dei nomi da settimane. Eriksen aiuta molto. Moses? Non so cosa può dare. Mancherebbe una punta. Giroud forte, ma forse un po’ troppo vecchio».

VINCENTE – Infine un commento su José Mourinho, allenatore amato dalla tifoseria, ma, secondo Serra, poco incline al fair play: «Mourinho, un vincente, ma non mi stava molto simpatico. Mancava il fair play, mi sarebbe piaciuto che fosse ugualmente vincente ma più pacato».