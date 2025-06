Serie B, la Sampdoria si salva! Sorride Akinsanmiro, ma brividi nel finale

Dopo il 2-0 del Marassi, la Sampdoria si ripete anche all’Arechi e spedisce la Salernitana in Serie C. Partita movimentata nella ripresa che si chiude con l’arbitro che fischia in anticipo la fine per l’impossibilità di continuare a giocare a causa delle proteste dei tifosi salernitani.

SALVEZZA – Dopo una stagione altalenante con più bassi che alti, la Sampdoria riesce a strappare il pass per la salvezza grazie ai playout di Serie B. Dopo la vittoria nella gara dell’andata, anche a in Campania i blucerchiati non lasciano nulla al caso e portano a casa un 2-0. Nonostante le tante polemiche, la Sampdoria scende in campo nel migliore dei modi e già nel primo tempo trova il gol del momentaneo 1-0 al 38′ con Coda. Pochi minuti prima però era stato annullato per tocco di mano un gol alla Salernitana.

FOLLIA – Nel secondo tempo invece succede di tutto. Al 49′ è di nuovo la Salernitana a trovare il gol del raddoppio, poi succede il casino. I tifosi della Salernitana non ci stanno e per protesta contro la Lega, decidono di interrompere la gara con il lancio di oggetti e seggiolini in campo. L’arbitro doveri prova a far ripartire il match ma si ritrova impossibilitato a continuare in sicurezza. Dopo oltre mezz’ora di stop ecco che arriva il triplice fischio che conferma la salvezza della Sampdoria di Akinsanmiro in Serie B. Sorride anche l’Inter che resta interessata alla crescita del ragazzo che ha saputo ritagliarsi il suo spazio in una piazza complicata come quella della Sampdoria.