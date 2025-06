Serie A, si vota per il gol della stagione: uno dell’Inter tra i candidati

In Serie A si vota per colui che ha realizzato il miglior gol dell’ultima stagione, ossia la 2024-25. In lizza c’è anche un giocatore dell’Inter. Ecco i dieci candidati.

GOL DELLA STAGIONE – La stagione di Serie A 2024-25 si è chiusa con la vittoria del quarto scudetto del Napoli, che è arrivato all’Inter di un solo punto. Sono scese invece in Serie B: Monza, Venezia ed Empoli. La Lega Serie A ha aperto le votazioni per eleggere l’iliad Goal of The Season: ossia il gol più bello dell’ultima stagione. Iliad, compagnia di telecomunicazioni, è lo sponsor che assegnerà il premio al giocatore che riceverà il maggior numero di votazioni. Sono dieci i giocatori in lizza, tra cui anche Nicolò Barella dell’Inter. Il sardo è rientrato in questa top-ten grazie alla perla realizzata al volo contro l’Atalanta alla terza giornata ad agosto. Ecco la lista completa:

I dieci candidati per il gol della stagione della Serie A: non solo Barella

Ecco tutti i candidati in lizza per vincere il riconoscimento. Non solo Barella, che è l’unico però dell’Inter. Ecco chi sono gli altri giocatori:

Agosto: BARELLA (Inter) vs Atalanta

Settembre: COCO (Torino) vs Lazio

Ottobre: MAZZITELLI (Como) vs Lazio

Novembre: ZAPPA (Cagliari) vs Milan

Dicembre: ADAMS (Torino) vs Empoli

Gennaio: YILDIZ (Juventus) vs Torino

Febbraio: KEAN (Fiorentina) vs Genoa

Marzo: DUDA (Hellas Verona) vs Udinese

Aprile: NDOYE (Bologna) vs Napoli

Maggio: MCTOMINAY (Napoli) vs Cagliari