Serie A vicina al traguardo: quarantena, controlli e gestione stadi – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” fa chiarezza sulle nuove disposizioni del protocollo medico-sanitario, posto al vaglio del Comitato tecnico-scientifico del governo. La Serie A stringe le maglie soprattutto sulla quarantena “di massa”, in caso di nuove positività. In questo articolo, focus anche sui controlli e sulla regolamentazione degli accessi negli impianti

QUARANTENA – Nel protocollo, messo in piedi da FIGC e Lega Serie A, non si propone nessun cambiamento della norma di legge che prevede la quarantena automatica di almeno due settimane per tutto il gruppo squadra, nel caso di nuove positività di un singolo calciatore o membro dello staff. «Tuttavia – si scrive nel testo – sulla base dei dati epidemiologici aggiornati e delle nuove acquisizioni scientifiche, in accordo con le Autorità Sanitarie e Governative, le procedure potranno subire variazioni rispetto a quanto attualmente in vigore». Un modo per tenere aperto un varco nel caso di confortanti dati sulla curva del contagio che potrebbero far virare verso un cambiamento della norma stringente sulla quarantena per tutti.

PRESENZE – Il numero chiave è 300. Si tratta del dato «massimo di persone ammesse allo stadio». Il tutto per le partite di Serie A, perché per Serie B ed eventualmente Serie C si scrive di «un numero proporzionalmente inferiore». Si specifica anche che il numero massimo di presenze della squadra ospite «non deve superare le 60 persone». Anche in questo caso, in Serie B e in Serie C viene previsto un numero proporzionalmente inferiore. La norma sulle 300 persone, divise fra le tre aree «Interno Stadio», «Tribune», «Esterno Stadio Tv», potrà essere ritoccata «solamente» per specifiche indicazioni delle Autorità di Sicurezza.

CONTROLLI – Ci saranno dei controlli per l’accesso allo stadio per tutte le persone che non appartengono ai due «gruppi squadra». Bisognerà misurare la temperatura con il termoscanner e l’ossigenazione del sangue con il saturimetro. Ognuno dovrebbe poi produrre un questionario-autocertificazione che attesti di non aver avuto problemi o sintomi riconducibili alla Covid-19. Chi avrà più di 37,5 °C «dovrà fare immediato ritorno al proprio domicilio». Non si fa riferimento, invece, all’uso di una nuova tecnologia per effettuare i test sierologici «a risposta immediata». Ma sarà possibile l’uso di altri strumenti di prevenzione da verificare nelle prossime settimane. La Serie A sente di essere vicina al traguardo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport