Serie A vicina al traguardo: antidoping, test e rapporto con gli arbitri – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa chiarezza sulle nuove disposizioni del protocollo medico-sanitario: rapporto tra le squadre e gli arbitri, antidoping e tamponi. QUI, invece, focus sui controlli e sulla regolamentazione degli accessi agli stadi,

ANTIDOPING – Viene prevista la differenziazione dei percorsi per quanto riguarda le squadre di Serie A. L’obiettivo è «separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio con percorsi dedicati». Per il riscaldamento la squadra ospite entrerà in campo due minuti prima della squadra di casa, stesso discorso per uscire dal campo. Stesso discorso per l’arrivo in campo per cominciare la partita: gli ospiti entreranno quattro minuti per prima e i padroni di casa tre. Separazione rigida anche per l’antidoping: «Dovranno essere previste due sale distinte per separare i calciatori sorteggiati, con percorsi di accesso separati».

ARBITRI – Delle indicazioni specifiche sono previste per quanto riguarda gli arbitri di Serie A. «Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori dovranno rigorosamente rispettare la distanza sociale prevista» (un metro e mezzo). Niente raduni, «ogni arbitro e assistente dovrà soggiornare presso la propria dimora».C’è un’altra indicazione: «È raccomandato lo spostamento degli arbitri con mezzi privati i proprio; per l’occasione, dovrà essere individuata un’area di parcheggio all’interno dello stadio con un percorso diretto e indipendente per l’accesso agli spogliatoi».Non ci sarà la verifica dei tesserini e il riconoscimento dei giocatori da parte del Quarto ufficiale di gara.

TAMPONI – Non cambiano neanche i test sanitari alla ripresa della Serie A, che restano quelli previsti nel protocollo in vigore per gli allenamenti collettivi. Quindi tamponi ogni quattro giorni e test sierologici al «tempo zero» della ripresa e ogni due settimane. Anche in questo caso, però, si specifica che ci potranno essere variazioni «anche per tenere conto delle opportune indicazioni del Cts in merito alla necessità che l’approvvigionamento dei test molecolari per il Gruppo Squadra e gli altri soggetti eventualmente interessati non debba minimamente impattare sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni sanitari del Paese».

