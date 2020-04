Serie A verso la spaccatura: la posizione dell’Inter – SM

Condividi questo articolo

La Lega Serie A sembra essere molto meno compatta di quanto si pensa sulla ripartenza della Serie A. Il fronte della chiusura definitiva si allarga, l’Inter non ha ancora assunto una posizione ufficiale, ma Marotta sembra interessato a unirsi al fronte del no

Secondo “Sport Mediaset”, nonostante si cerchi di dare un’idea di unità, in realtà la Serie A sarebbe spaccata su che destino dare al campionato attualmente sospeso per l’emergenza Coronavirus. E’ stata fissata come data ultima per la ripartenza quella del 14 giugno, ma il “fronte del no” che preme per una chiusura definitiva del campionato si allarga. Al momento ci sarebbero 8 squadre pronte a votare per lo stop, tra essere molte che avrebbero interessi di classifica o quantomeno avrebbero interesse a non pagare gli stipendi per i restanti mesi di questa stagione. A queste si contrappongono quelle che sono per la ripartenza, in cui si trovano tra le altre le due romane, l’Atalanta e il Milan. L’Inter in questo momento sembra essere nella posizione dei dubbiosi insieme a Juventus, Parma e Cagliari, ma Marotta, pur senza posizioni ufficiali, sembra essere più affine al “fronte del no”.