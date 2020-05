Serie A verso la ripartenza, ma c’Ã¨ malumore tra i giocatori – SM

Serie A verso la ripartenza, ma c’è malumore tra i giocatori – SM

Condividi questo articolo

La Serie A lavora per ripartire, ma si teme il fronte dei calciatori: per il momento non ci sono grandi prese di posizione, ma il malcontento sta crescendo

La Serie A lavora per ripartire e giovedì dall’incontro tra il Governo e i vertici del calcio potrebbe scaturire una data per la ripartenza, ma ci sono dei malumori. Secondo “Sport Mediaset” infatti tra i giocatori serpeggia il malcontento, per il momento nessuno a parte Gastaldello si è esposto platealmente, ma i giocatori vorrebbero essere ascoltati maggiormente. Per il momento non c’è aria di sciopero, ma la categoria pretende di far sentire la sua voce.