Serie A verso il taglio stipendio, ci sarÃ  una discussione a tre – Sky

Serie A verso il taglio stipendio, ci sarà una discussione a tre – Sky

La Serie A verso il taglio degli stipendi a causa dell’emergenza Coronavirus: ci sarà una discussione tra i tre soggetti maggiormente implicati

La sospensione del calcio a causa dell’emergenza Coronavirus ha messo in dura crisi tutto il settore e si fa sempre più largo l’idea di sospendere gli stipendi. La prima idea, discussa in Assemblea di Lega, è di congelare gli stipendi di marzo ma ulteriori misure saranno discusse in futuro. Ne discuteranno tre soggetti, il presidente della Lega Serie A Dal Pino, il presidente dell’AIC Tommasi e il presidente della FIGC Gravina. Diverse le posizioni, l’AIC non ha chiuso all’ipotesi, ma ha ribadito che dipenderà dalla volontà dei singoli giocatori, la FIGC invece non ha chiuso a priori.