Serie A, venerdì la soluzione in caso di stop: algoritmo o congelamento? – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, venerdì la Lega Serie A si riunirà per discutere e cercare di trovare una soluzione in caso di nuovo stop del campionato di Serie A.

LA SOLUZIONE – La Lega Serie A è pronta a trovare una soluzione in caso di nuovo stop causato dal ritorno della pandemia. La soluzione quarantena per tutta la squadra, come già detto da tempo, potrebbe essere letale per la conclusione del campionato di Serie A. L’idea play-off/play-out, secondo la rosea, è sgradita dalla maggior parte dei club italiani. Bisognerà dunque decidere se procedere con l’idea algoritmo (anche in quel caso molti club come l’Inter non sarebbero d’accordo), o cristallizzazione della classifica. Ma soprattutto: lo scudetto si assegnerà o no?

